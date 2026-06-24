NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 323 auf 328 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Molly Wylenzek geht davon aus, dass die Franzosen auch im zweiten Quartal stärker gewachsen sind als die Branche, wie sie am Dienstag in ihrem Ausblick auf den Bericht Ende Juli schrieb. Jüngste Deals machten sich zudem positiv beim Ergebnis bemerkbar. Die Aktienbewertung setze aber weiterhin eine Dynamik voraus, die es so nicht mehr gebe./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.