L'Oréal Aktie
|373,55EUR
|2,40EUR
|0,65%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen von LVMH auf "Underperform" mit einem Kursziel von 328 Euro belassen. Molly Wylenzek zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse für L'Oreal aus dem Zahlenwerk des Luxusgüterkonzerns. Auf vergleichbarer Basis habe das Parfüm- und Kosmetikgeschäft von LVMH im zweiten Quartal mit einem leichten Rückgang enttäuscht, da der Konsens hier einen Anstieg erwartet habe. Der Bereich Selective Retailing habe aber die Erwartungen deutlich übertroffen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
328,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
376,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,90%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
373,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,19%
|
Analyst Name::
Molly Wylenzek
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|19:52
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|19:52
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|19:52
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|373,55
|0,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:52
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|18:38
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|18:36
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18:27
|Microsoft Buy
|UBS AG
|16:31
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:33
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|15:29
|AMD Buy
|UBS AG
|15:21
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:03
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:42
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:22
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:11
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|12:40
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:30
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12:07
|easyJet Neutral
|UBS AG
|12:06
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)