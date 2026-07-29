L'Oréal Aktie
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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 328 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit 6,3 Prozent habe das flächenbereinigte Umsatzwachstum über dem Konsens von 5,6 Prozent gelegen. Eine Enttäuschung im Luxussegment sei vom Dermatologiebereich mehr als überlagert worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
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Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
328,00 €
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Rating jetzt:
Underperform
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Kurs*:
382,15 €
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Abst. Kursziel*:
-14,17%
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
388,45 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-15,56%
|
Analyst Name::
Molly Wylenzek
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KGV*:
-
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