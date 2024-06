NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 362 Euro belassen. Der französische Kosmetikkonzern habe die Erwartungen für das Wachstum des Beauty-Marktes etwas zurückgeschraubt, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihrer Ansicht nach handelt es sich dabei nicht um eine vorübergehende, sondern eine dauerhafte Abschwächung. Nunmehr dürfte dieser Markt nur noch im Rahmen des durchschnittlichen Wachstums der letzten 30 Jahre zulegen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 15:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 15:14 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.