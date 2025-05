NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal den Stempel "Negative Catalyst Watch" verpasst. Damit gab Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick ihren kurzfristig besonders skeptischen Erwartungen für den weiteren Geschäftsverlauf Ausdruck. Das fundamentale Anlagevotum bleibt mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Underweight". Nach einem erwartungsgemäßen ersten Quartal des Kosmetikkonzerns fragten sich die Anleger, ob die Umsatzentwicklung schon die Talsohle erreicht habe und den Bewertungsaufschlag rechtfertige. Pannuti erwartet derweil eine weiter nachlassende Marktdynamik und senkte ihre Umsatzprognosen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2025 / 00:15 / BST





