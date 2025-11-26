LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Web-Veranstaltung mit Fokus auf die Luxusmarken mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Underweight" belassen. Patrick Folan berichtete am Dienstagabend von ermutigenden Signalen zum Luxusmarkt in China im vierten Quartal und dem Black-Friday-Zeitfenster in den USA./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 20:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT



