HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für LPKF mit Blick auf den Rücktritt des Aufsichtsratschefs Markus Peters auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analystin Alina Köhler sprach sich in einer am Montag vorliegenden Studie für Jean-Michel Richard als Nachfolger aus. Richard habe für Motorola und ON Semiconductor in den USA und Europa gearbeitet, bevor er als Finanzchef von Dialog Semiconductor in einem der wachstumsstärksten Chip-Unternehmen Europas tätig gewesen sei./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 09:08 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2020 / 09:11 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.