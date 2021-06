HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Lufthansa nach der Veröffentlichung von Zielen für 2024 auf "Halten" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe überzeugt und das Investorenvertrauen in Bezug auf eine mögliche Kapitalerhöhung gestärkt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei erfolgreicher Umsetzung aller Maßnahmen dürfte die Lufthansa langfristig gestärkt aus der Krise hervorgehen. Allerdings seien die Ziele durchaus ambitioniert und die Corona-Pandemie sei trotz aller Zuversicht noch nicht beendet./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 14:42 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2021 / 14:45 / MESZ



