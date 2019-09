LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Nachhaltige Ausschüttungen an Aktionäre gebe es vor allem bei jenen Fluggesellschaften, die mit Blick auf alle ihre Interessenvertreter ausgeglichene Leistungen erbrächten, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Zur Lufthansa im Speziellen schrieb er: Wie auch beim britischen Billigflieger Easyjet sei die Aktionärsrendite der deutschen Fluggesellschaft gering./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 16:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2019 / 02:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.