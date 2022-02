HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Die Entspannung der Corona-Lage habe den europäischen Transportsektor im Februar gestützt, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine stünden die Branchenunternehmen aber bereits vor einer neuen Herausforderung: Die Fluggesellschaften hätten ihre Flüge von und nach der Ukraine eingestellt, und ein weiterer Anstieg der Ölpreise sei wahrscheinlich, zusätzlich zu dem ohnehin bereits starken Kostenauftrieb./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2022 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.