NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer Kapitalerhöhung in Höhe von zwei bis drei Milliarden Euro. Bei einem von ihm erwarteten Abschlag von 15 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag könnte sie für Investoren eine attraktive Gelegenheit werden. Sofern das Management der Airline den Restrukturierungsplan erfolgreich umsetze, seien eine operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) von acht Prozent bis 2024 und ein freier Cashflow von zwei Milliarden Euro möglich./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / 23:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC





