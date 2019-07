NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 25,00 auf 17,00 Euro gesenkt. Auch wenn die Marktanteile in Frankfurt, München, Zürich und Wien eine unbestreitbarer Tatsache seien, habe man die Überkapazitäten bei der früheren Bewertung nicht ausreichend im Blick gehabt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu plane das Management, in den kommenden Jahren mehr Geld für Flugzeuge auszugeben, als die Lufthansa an der Börse überhaupt wert sei. Dabei gebe es auch die Möglichkeit noch mehr zu leasen, woran das Unternehmen aber nicht interessiert sei. Das dürfe sich deutlich auf den Barmittelzufluss auswirken./kro/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.