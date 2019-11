NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Lufthansa mit "Sell" und einem Kursziel von 14,80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Trotz des "Burgfriedens" im Preiskampf auf Kurzstrecken unter den europäischen Fluggesellschaften dürfte die Nachfrage bei Lufthansa gering bleiben und ein Risiko für 2020 darstellen, schrieb Analystin Venetia Baden-Powell in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie rechnet damit, dass die Lufthansa inmitten schrumpfender Ergebnisse bis 2023 Barmittel in Höhe von 14 Prozent ihres Börsenwertes verbrennen dürfte./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2019 / 00:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



