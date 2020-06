ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 18,00 auf 5,85 Euro gesenkt. Analyst Jarrod Castle begründete seine Verkaufsempfehlung für die Aktie der Fluggesellschaft mit dem massiven Verlust an Aktionärswert infolge der Corona-Krise. Das Ergebnis je Aktie (EPS) dürfte noch bis ins Jahr 2022 negativ bleiben, prognostizierte er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und schraubte seine EPS-Schätzungen für die Jahre 2020 bis 2022 deutlich nach unten./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.