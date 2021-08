HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Lufthansa auf "Sell" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Last-Minute-Urlaubsreisen hätten den Netzwerk-Fluggesellschaften im zweiten Quartal etwas Bargeld in die Kassen gespült, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Erholung des Flugverkehrs nehme Fahrt auf. Derweil dürften die vergleichsweise hoch bewerteten Aktien der Lufthansa und von Air France-KLM durch die zu erwartenden Kapitalerhöhungen belastet werden./gl/la



