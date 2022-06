NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Lufthansa von 6,20 auf 4,80 Euro gekappt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Flugticket-Nachfrage steige weiter trotz der schwierigen konjunkturellen Perspektive, schrieb Analystin Muneeba Kayani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie glaubt daher, dass auch eine drohende Rezession eine Erholung in der europäischen Reisebranche nicht zunichte machen werde. In Sektoren mit wenig Preismacht dürfte sich eine Margenerholung aber verzögern. Generell dürften sich die Gewinne im Flugzeugbau und der Hotelbranche als widerstandsfähiger erweisen als bei Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 01:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 01:22 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.