NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 6 auf 4,75 Euro gesenkt. Die Erholung des Luftverkehrs bleibe für die Fluggesellschaft eine Herausforderung, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Geschäftsreisen und Ostasien-Strecken bräuchten zwei Stärken der Fluggesellschaft bei ihrer Erholung länger. Zudem gebe es immer noch offene Themen, was die Kapitalverteilung betrifft - und die Aussicht, dass irgendwann der deutsche Staat seine Anteile verkauft./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 22:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / 04:00 / UTC



