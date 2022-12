NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa nach der erneut angehobenen Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebit) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Seine Schätzung habe bereits über der bisherigen Prognose der Fluggesellschaft gelegen und stimme mit der neuen überein, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass diese Entwicklung mit den Trends im Sommer übereinstimme./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 09:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2022 / 09:23 / UTC



