NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die europäischen Fluggesellschaften profitierten derzeit von einem denkbar günstigen Gewinnumfeld, doch die Party werde nicht ewig weitergehen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sobald sich in den Unternehmensführungen die Wahrnehmung eines dauerhaft so günstigen Umfelds durchsetze, werde eine Flut geleaster Kapazitäten die Renditen unter Druck setzen. Zudem hinke der Geschäftsreisebereich weiter hinterher. Die Lufthansa könne zwar mit einer Entschuldungsstory aufwarten, doch mache ihm der nicht ausgestandene Konflikt mit den Gewerkschaften, Herausforderungen im Zusammenhang mit Verkäufen und die mögliche Übernahme von Ita Sorgen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2023 / 21:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 06:00 / UTC





