NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Nach der Post-Covid-Normalisierung des Flugverkehrsmarktes rechne er für den nächsten Wirtschaftszyklus mit einigen dauerhaften Veränderungen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Unter anderem dürfte eine Beeinträchtigung des Geschäftsreiseverkehrs - vor allem auf Kurzstrecken - zu spüren sein. Seine negative Einschätzung der Lufthansa begründete er mit dem hohen Anteil an Geschäftsreisen, einer Übergewichtung der Asien-Routen sowie einem anhaltenden Risiko arbeitsrechtlicher Unruhen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 15:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2023 / 05:00 / UTC





