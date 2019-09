NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Lufthansa von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 24 auf 12 Euro gesenkt. Selbst für eine Normalisierung der Einnahmen und Gewinne werde es einige Zeit dauern, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Nach wie vor bestünden Risiken für die Schätzungen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2019 / 15:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.