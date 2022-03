LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen von 5,70 auf 5,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Quartalsbericht habe Gutes wie Negatives enthalten, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin kürzte maßgeblich wegen des steigenden Ölpreises ihre Prognosen für die Flugggesellschaft. Die höheren Kosten für den Treibstoff dürfte der Konzern mit der Zeit über steigende Ticketpreise an die Kunden weitergeben können./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.