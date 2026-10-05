LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

381,00EUR -0,05EUR -0,01%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.10.2026 08:18:48

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat LVMH mit "Buy" und einem Kursziel von 500 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten der US-Investmentbank trauen Europas Luxusgüterunternehmen laut einer Brancheneinschätzung vom Sonntag die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu. Nach der Normalisierung der drei Post-Corona-Jahre erwarten sie 2027 die Trendwende mit einem organischen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei LVMH setzen die Experten auf eine Erholung im Lederwarengeschäft./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
500,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
378,95 € 		Abst. Kursziel*:
31,94%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
381,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,23%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Analysen
08:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
24.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
22.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 381,00 -0,01% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

08:50 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
08:50 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
08:49 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:22 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:20 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:19 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:10 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:07 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:02 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
07:59 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:58 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:54 Nike Outperform Bernstein Research
02.10.26 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Nike Verkaufen DZ BANK
02.10.26 HORNBACH Halten DZ BANK
02.10.26 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
02.10.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
02.10.26 Energiekontor Buy Warburg Research
02.10.26 KWS SAAT Add Baader Bank
02.10.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
02.10.26 Kontron Kaufen DZ BANK
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
02.10.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nike Neutral UBS AG
02.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Michelin Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
02.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
02.10.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
02.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen