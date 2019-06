LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für LVMH von 400 auf 425 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns habe jüngst ein Rekordhoch erreicht, die Ertragsdynamik (Ebit) sei aber ebenfalls hoch, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Freitag vorliegenden Studie. Belge erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2021./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / 01:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.