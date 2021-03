ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 604 auf 623 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Aussagen von Burberry zur aktuellen Geschäftsentwicklung deuteten auf ein besseres erstes Quartal der europäischen Luxusgüterhersteller hin als erwartet, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie hob ihre Schätzungen für die Unternehmen an. LVMH zählt zu ihren "Top Picks"./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 03:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 03:55 / GMT



