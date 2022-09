NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 811 Euro belassen. Den großen Luxusgüterkonzernen komme ihre Finanzstärke zugute, um in ihre kleineren Marken zu investieren, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im Markenkosmos von LVHM zögen etwa Celine und Fendi an ihrer jeweiligen Konkurrenz vorbei./jcf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 22:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 05:30 / UTC





