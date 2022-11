ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH von 800 auf 785 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie favorisiere breiter aufgestellte Luxusgüterhersteller, schrieb Analystin Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn diese zeigten sich über den Konjunkturzyklus hinweg widerstandsfähiger. Das gelte für LVMH. Für das kommende Jahr zeichne sich derweil ein Abschwung ab, für die Aktien seien niedrigere Schätzungen bereits eingepreist./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 04:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





