NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 940 Euro belassen. Die Halbjahresberichte hätten gezeigt, dass die Luxusbranche und Premiummarken wohl an Schwung verlören, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsraten seien zwar noch gesund, in der Vergangenheit habe sich dann aber bereits die Anlegerstimmung eingetrübt und die Bewertungen sowie Schätzungen seien gesunken. Dadhania setzt auf Defensive wie bei LVMH, Unterstützung durch Bewertungen wie bei Richemont oder die Story einer positiven Kehrtwende wie bei Kering./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 21:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2023 / 00:45 / EDT



