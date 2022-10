LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 840 auf 845 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an, nachdem dieser seine Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte. LVMH bleibe im aktuellen Marktumfeld wegen des defensiven Charakters einer der von ihr bevorzugten Werte./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 05:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 05:58 / GMT



