NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 US-Dollar belassen. Die Schnellrestaurant-Kette habe am 6. Januar unter anderem ein internes Memo an die Mitarbeitenden bekannt gegeben, in dem die Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie samt der Einführung von "Accelerating the Arches 2.0" angekündigt worden sei, schrieb Analyst Jared Garber in einer am Montag vorliegenden Studie. Mithilfe der letztgenannten strategischen Plattform, die 2020 von dem Softwarekonzern eingeführt worden sei, sollen Innovationen, Effizienz und Wachstum vorangetrieben werden, konstatierte Garber./ck/tih



