NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat McDonald's mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 267 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Ein durch die Pandemie verändertes Verbraucherverhalten und das Aufkommen virtueller Konkurrenz zwinge viele Restaurantketten zum Umdenken, schrieb Analyst Danilo Gargiulo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu US-Schnellrestaurants. Gleichzeitig stiegen Rohstoff- und Arbeitskosten stark, während das Verbrauchervertrauen sich abschwäche. Der Experte setzt deshalb auf Werte mit Preissetzungsmacht und steigenden Margen. Firmen wie McDonald's zeichneten sich zwar durch ehrgeizige Ziele aus, doch seien für unerprobte Konzepte eher turbulente Zeiten zu erwarten./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 19:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 20:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.