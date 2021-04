ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für McDonalds nach Zahlen zum ersten Quartal von 238 auf 261 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Lauren Silberman hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Ergebnisprognosen bis 2023 an. Als Profiteur einer Wiederöffnung in der Pandemie sei die Fast-Food-Kette für 2021 eine überzeugende Geschichte, aber auch langfristig sei sie gut positioniert./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 08:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.