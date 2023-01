NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Getrieben vom Umsatz habe die Schnellrestaurant-Kette im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Christopher Carril in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings deute der Ausblick darauf hin, dass die operative Marge sich schwächer entwickeln wird als vom Analystenkonsens angenommen./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 08:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 08:06 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.