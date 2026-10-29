Medios Aktie
|10,58EUR
|0,14EUR
|1,34%
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider rechnet am 10. November mit soliden Quartalszahlen des Spezialisten für chronische und seltene Erkrankungen. Die Jahresziele dürften bestätigt werden, schrieb er am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,44 €
|
Abst. Kursziel*:
110,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
107,94%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
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09:29
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Aktien in diesem Artikel
|Medios AG
|10,48
|0,38%
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|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Jefferies & Company Inc.
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|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
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|12:42
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|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
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|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
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|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
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|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
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|Microsoft Buy
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