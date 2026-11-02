Mercedes-Benz Group Aktie
|41,29EUR
|0,58EUR
|1,41%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef Harald Wilhelm auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Grundtenor des Treffens sei weiter von Vorsicht geprägt gewesen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Das gelte vor allem mit Blick auf den chinesischen Markt und die Ergebnisse des Autobauers im kommenden Jahr./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,37 €
|
Abst. Kursziel*:
61,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,63%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
11:30
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11:30
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
31.10.26
|Baden-Württemberg: Warnstreiks ab Sonntag möglich - IG Metall erhöht den Druck (dpa-AFX)
|
30.10.26
|DZ BANK bescheinigt Kaufen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
29.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
29.10.26
|Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,26
|1,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital