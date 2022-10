HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Dank einer soliden Geschäftsentwicklung im dritten Quartal habe der Autobauer seine Jahresziele erneut anheben können, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Aktien dürften Investoren vorerst aber noch abwarten, bis es Beweise gebe, dass der Fokus auf Luxusmodelle zu dauerhaft höheren Gewinnmargen führe. Dann aber würde deutlich Luft nach oben entstehen./mis/jha/



