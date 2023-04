FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Eckdaten des Autobauers hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies dürfte den Stuttgartern gute Unterstützung für den Rest des Jahres bieten. Zwar dürfte sich das Preisumfeld in der zweiten Jahreshälfte eintrüben, seine Schätzungen für das Premium-Segment erschienen aber zunehmend konservativ. Nach den von Tesla genährten Sorgen bezüglich der Preisgestaltung sehe er die Resultate von Mercedes nun mit Freude. Mercedes und BMW bleiben seine "Top Picks" im Sektor./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / 05:58 / CET



