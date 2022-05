NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 86 auf 93 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Stuttgarter seien der größte existierende Luxusautohersteller, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies werde noch nicht allgemein anerkannt. Zudem werde im Luxusumfeld der Markenwert gewürdigt, und Mercedes-Benz sei eine von nur vier Marken, die in den letzten zwei Jahrzehnten jedes Jahr im Best Global Brands Report von Interbrand erwähnt worden seien./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 05:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.