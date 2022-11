NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 69 auf 71 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst George Galliers beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Kapitalverwendung bei BMW, Mercedes und Stellantis - und dem Potenzial für Aktienrückkäufe. Alle drei dürften in den kommenden fünf Jahren einen bedeutend hohen Free Cashflow erwirtschaften. Für Mercedes erhöhte er seine Gewinnschätzungen unter anderem wegen der Stärke des Transporter-Geschäfts.

Das Kursziel orientiert sich nun stärker an den Erwartungen für 2024./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2022 / 05:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.