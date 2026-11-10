Mercedes-Benz Group Aktie
|41,83EUR
|-0,19EUR
|-0,45%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Wie BMW bräuchten auch die Stuttgarter eine tiefgreifende Renovierung ihres Geschäftsmodells, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Nachgang des Quartalsberichts. Er monierte insbesondere, dass sie sich mit ihrem Liquiditätsprofil kaum noch abheben. Über den verbleibenden Rest des noch laufenden Aktienrückkaufs hinaus sieht Houchois keine Klarheit hinsichtlich einer möglichen Neuauflage./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42,35 €
|
Abst. Kursziel*:
3,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,19%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel auf 44 Euro (dpa-AFX)
|
09.11.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.11.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
09.11.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.11.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Norris siegt in São Paulo: Mercedes jubelt über Team-WM (dpa-AFX)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,77
|-0,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|09.11.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets