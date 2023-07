FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseanhebung von 85 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen du?rfte auch in den kommenden Quartalen von einer soliden Nachfrage nach seinen Luxus-Produkten und einem weiterhin gut gefüllten Auftragsbuch profitieren. Zudem dürfte sich das laufende Aktienrückkaufprogramm stützend auf den Kurs auswirken./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 15:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 15:46 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.