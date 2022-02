ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Mercedes-Benz nach vollständigen Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Trotz insgesamt rückläufiger Absätze habe der Autobauer die Verkaufszahlen bei den hochpreisigen Marken gesteigert, schrieb Analyst Richard Carlson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu biete die Aktie eine der besten Dividendenrenditen in der Branche./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2022 / 23:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2022 / 23:43 / UTC





