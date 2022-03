ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts der eingetrübten gesamtwirtschaftlichen Lage habe er seine Schätzungen gekappt, schrieb Analyst Richard Carlson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine langfristige Einschätzung einer positiven Entwicklung des Autobauers bleibe aber bestehen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 18:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



