NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Autobauer habe die Markterwartungen getoppt, womit er selbst aber bereits gerechnet habe, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass die angehobenen Margenziele für das Autogeschäft unter dem Konsens lägen und die Prognose für den Barmittelfluss nicht hochgesetzt worden seien, sei nur der vorsichtigen Herangehensweise des Managements geschuldet - insbesondere im Hinblick auf mögliche Gasstopps in Deutschland./tav/jha/





Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 01:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 01:58 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.