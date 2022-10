NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" belassen. Es sei an der Zeit, in die Aktie zu investieren, schrieb Analyst Daniel Roeska nach den Quartalszahlen in einer am Montag vorliegenden Studie. Sein Kursziel von 85 Euro bekräftigte er und verwies auf das damit bestehende Aufwärtspotenzial von um die 45 Prozent plus Barrendite. Die zunehmende Preissetzungsmacht des Autobauers und die effektive Kostenumstrukturierung dürften dafür sorgen, dass Mercedes-Benz trotz des zunehmenden Gegenwinds bis 2023 zweistellige Gewinne erzielen sollte./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 05:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 05:29 / UTC



