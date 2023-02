NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz nach einer Kapitalmarktveranstaltung zur geplanten eigenen Autosoftware auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Stuttgarter gehörten zu einer Handvoll von Herstellern, die selbst Lösungen für Autonomes Fahren entwickelten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erwarte zwar ebenso wie das Management keinen substanziellen finanziellen Beitrag dieser Bemühungen zum Unternehmensgewinn. Sie sollten dem Konzern aber dabei helfen, sich mit seiner Luxusstrategie von anderen Autobauern abzugrenzen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 21:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 21:00 / EST



