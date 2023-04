NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Marktstimmung gegenüber den Autobauer-Aktien sei von Vorsicht geprägt, insbesondere angesichts der makroökonomischen Unsicherheit, schrieb Analyst Tom Narayan in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf die Zahlen zum ersten Quartal. Er geht davon aus, dass BMW und Tesla im Vergleich zu den Erwartungen für das erste Quartal am besten positioniert sind und rechnet insgesamt mit keinen größeren Änderungen an den Ausblicken auf 2023./edh/he





Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 16:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 16:05 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.