LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Fahrzeughersteller habe sehr überzeugend abgeschnitten und starke operative Ergebnismargen (Ebit) im Pkw- und Van-Geschäft erzielt, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stuttgarter sähen das operative Konzernergebnis immer noch knapp unter dem Vorjahreswert, nun aber ebenso wie den Barmittelzufluss (FCF) am oberen Ende der eigenen Zielspannen mit Luft nach oben. Angesichts dessen erschienen die Konsensschätzungen zu niedrig und die Aktie günstig bewertet./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2023 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 04:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.