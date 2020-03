NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das vierte Quartal sei für den Chemie- und Pharmakonzern in allen Bereichen ordentlich verlaufen, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2020 bringe etwas Abwärtspotenzial bei den Marktschätzungen mit sich, dies aber wohl nur in kleinerem Ausmaß. Es könnte damit kleiner ausfallen als von einigen wegen dem Coronavirus befürchtet./tih/zb



