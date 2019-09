NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Nach einem Treffen mit dem Management habe sich ergeben, dass die Konsensschätzungen für den Bereich Life Sciences wahrscheinlich zu niedrig seien, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen seien sie für Performance Materials wohl etwas zu hoch. Für Healthcare erschienen die Erwartungen angemessen./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 12:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / 12:27 / BST



